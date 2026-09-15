Prayagraj News: नामित सभासदों को दिलाई गई कर्तव्य पालन की शपथ
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 15 Sep 2026 02:22 AM IST
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तहसील सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शासन द्वारा नगर पंचायत हंडिया के नामित सभासदों को कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई गई। तहसीलदार हंडिया विनय कुमार बरनवाल ने नामित सभासद डॉ. क्रांति तिवारी, राजीव बिंद एवं पूर्ण चंद्रा को शपथ दिलाते हुए कहा कि जिम्मेदारी के पालन से ही पद की गरिमा कायम रहेगी। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेशचंद्र पांडेय, संतोष कुमार शुक्ला, सैफुल अब्बास, रश्मि सिंह, राकेश बिंद, बालकृष्ण शुक्ला, ज्ञानेंद्र सिंह, चंद्रमणि मिश्रा, सागर त्रिपाठी मौजूद रहे।
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