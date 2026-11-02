इलाहाबाद हाईकोर्ट : कोर्ट रूम में हिंसा करने वालों पर एफआईआर की सिफारिश, अदालत ने कहा हिंसा बर्दाश्त नहीं

पत्र में उठाए मुद्दे पर कोर्ट ने कहा....

27 अक्तूबर को जारी एक पत्र में कोर्ट रूम में पुलिस अधिकारियों के लिए अलग कुर्सी लगाने और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के कथित अपमान का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने इन आरोपों को गलत बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर कहा था कि उनका किसी तरह का अपमान नहीं हुआ है।