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एनसीआर रेलवे : पुणे, बंगलूरू रूट से एनसीआर आने वाली सात ट्रेनों का बदला गया रास्ता, रीमॉडलिंग का होना है कार्य

Sat, 14 Nov 2026 06:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Nov 2026 06:37 PM IST
सार

मध्य रेल के पुणे मंडल में येवला यार्ड के रीमॉडलिंग के दूसरे चरण के कार्य के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने जा रहा है। रेल प्रशासन ने दौंड-मनमाड खंड पर इस काम के चलते उत्तर मध्य रेलवे की ओर आने वाली सात ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है।

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NCR Railway: Routes of seven trains arriving in the NCR region from Pune and Bengaluru have been changed
ट्रेन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्य रेल के पुणे मंडल में येवला यार्ड के रीमॉडलिंग के दूसरे चरण के कार्य के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने जा रहा है। रेल प्रशासन ने दौंड-मनमाड खंड पर इस काम के चलते उत्तर मध्य रेलवे की ओर आने वाली सात ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। इसके अतिरिक्त, दो ट्रेनों को पुनर्निर्धारित किया गया है और नौ ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर 30 मिनट से दो घंटे तक रोका जाएगा।

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मार्ग परिवर्तित होने वाली ट्रेनों में 18 दिसंबर 2026 को वास्को-द-गामा–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस पुणे-लोनावाला-पनवेल-कल्याण-नासिक के रास्ते चलेगी। इसी दिन हुब्बल्लि-बनारस एक्सप्रेस सोलापुर-कुर्दवाड़ी-लातूर रोड-परभणी-छत्रपति संभाजीनगर के रास्ते जाएगी। जम्मू तवी-पुणे एक्सप्रेस 17 और 20 दिसंबर 2026 को मनमाड-नासिक रोड-कल्याण-पनवेल-लोनावाला-पुणे के रास्ते संचालित होगी।
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निजामाबाद-पुणे एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2026 को परभणी-परली वैजनाथ-लातूर रोड-कुर्दवाड़ी-दौंड-पुणे के रास्ते चलेगी। हजरत निजामुद्दीन-वास्को-द-गामा एक्सप्रेस भी 18 दिसंबर 2026 को मनमाड-नासिक रोड-कल्याण-पनवेल-लोनावाला-पुणे के रास्ते जाएगी। केएसआर बेंगलुरु–नई दिल्ली एक्सप्रेस और हुब्बल्लि–योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 21 दिसंबर 2026 को परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।
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पुनर्निर्धारित ट्रेनों में हडपसर-बनारस एक्सप्रेस 19 दिसंबर 2026 को 2 घंटे 10 मिनट की देरी से चलेगी। पुणे-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 22 दिसंबर 2026 को 3 घंटे 10 मिनट की देरी से प्रस्थान करेगी। कई अन्य ट्रेनें नवंबर और दिसंबर 2026 में विभिन्न तिथियों पर 30 मिनट से लेकर 3 घंटे 40 मिनट तक नियंत्रित रहेंगी।

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