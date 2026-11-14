एनसीआर रेलवे : पुणे, बंगलूरू रूट से एनसीआर आने वाली सात ट्रेनों का बदला गया रास्ता, रीमॉडलिंग का होना है कार्य

मध्य रेल के पुणे मंडल में येवला यार्ड के रीमॉडलिंग के दूसरे चरण के कार्य के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने जा रहा है। रेल प्रशासन ने दौंड-मनमाड खंड पर इस काम के चलते उत्तर मध्य रेलवे की ओर आने वाली सात ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। इसके अतिरिक्त, दो ट्रेनों को पुनर्निर्धारित किया गया है और नौ ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर 30 मिनट से दो घंटे तक रोका जाएगा।

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