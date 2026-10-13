Prayagraj News: पाकिस्तान में फंसे नेवी अफसर विनीत, परिवार ने मदद मांगी

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विनीत किशोर मिश्र भारत वापसी की आस में हर पल गिन रहे हैं। उनकी पत्नी नेहा मिश्रा अपने दो छोटे बच्चों के साथ दिन-रात प्रार्थना कर रही हैं। पिता के लंबे समय से घर न लौटने की खबर से बच्चे परेशान हैं। स्थानीय स्तर पर काफी लिखा-पढ़ी के बावजूद कोई रास्ता नहीं निकला।मामले की गंभीरता को देखते हुए बारा विधायक डॉ. वाचस्पति ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने गृह मंत्री को मामले की जानकारी दी है। विधायक ने बताया कि कराची बंदरगाह के पास विनीत किशोर मिश्र विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय से तत्काल समन्वय स्थापित कर विनीत की सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है।