Prayagraj News: भागवत कथा में अजामिल और प्रह्लाद चरित्र का वर्णन
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 20 Sep 2026 02:23 AM IST
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पनासा गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में शनिवार को अजामिलोपाख्यान और प्रह्लाद चरित्र का वर्णन हुआ। कथावाचक कमला शंकर उपाध्याय ने श्रद्धालुओं को भक्ति, धर्म और सदाचार का महत्व समझाया। उन्होंने अजामिल प्रसंग से भगवान के नाम स्मरण की महिमा बताई। प्रह्लाद चरित्र के माध्यम से अटूट भक्ति और विश्वास का संदेश दिया गया। मौके पर कुंवर बहादुर पांडेय, श्याम पांडेय, चंद्रकेश पांडेय, गौरव पांडेय, विपिन पांडेय, रमेश पुरबिया, हरिमोहन, शशांक मिश्रा और सुभाष चंद्र पांडेय आदि रहे।
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