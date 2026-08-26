Prayagraj News: बारिश में कच्चा मकान ढहा, परिवार ने पड़ोस में ली शरण

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सराय केशव उर्फ बागी गांव निवासी आशा मौर्य पत्नी शिवलोचन मौर्य का कच्चा मकान मंगलवार को नमी के कारण अचानक गिर गया। मकान में रखा हजारों रुपये का गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार बाहर था। मकान गिरने से परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। आशा अपने बेटे-बहू के साथ चाचा के घर में शरण लिए हुए हैं। पीड़िता ने तहसील प्रशासन से आवास और मुआवजे की मांग की है।

क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कच्चे मकान गिरने लगे हैं। कई गांवों में दीवारें और मकान धराशायी होने से लोगों को नुकसान हो रहा है।