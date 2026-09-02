Prayagraj News: बारिश से कच्चा मकान गिरा, गृहस्थी दबी
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 02 Sep 2026 01:54 AM IST
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मऊआइमा के गढ़चंपा गांव में बारिश से ग्रामीण संजू यादव का कच्चा मकान गिर गया। इससे घर में रखा गेहूं, चावल और अन्य गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। लेखपाल के निरीक्षण के बाद परिवार को सरकारी सहायता मिलने की उम्मीद है। इधर, कौंधियारा के लहबरा गांव में मंगलवार भोर बारिश से राजीव नारायण मिश्रा का कच्चा मकान गिर गया। परिवार बाल-बाल बच गया, पर गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। लेखपाल राजकुमार पांडे ने क्षति का जायजा लेकर सहायता का भरोसा दिया। वहीं, कोहड़ारघाट में बारिश से अशोक कुमार गौड़ का मकान जमींदोज हो गया।
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