प्रयागराज : टीजीटी-पीजीटी भर्ती को लेकर बढ़ा दबाव, युवा मंच का आंदोलन 10वें दिन भी जारी

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं इंटर कॉलेजों में रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग को लेकर युवा मंच का आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। बुधवार को सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने मोमबत्ती प्रदर्शन कर सरकार से टीजीटी-पीजीटी के करीब 20 हजार रिक्त पदों पर जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई।

प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में बुधवार को आमरण अनशन पांचवें दिन और अनिश्चितकालीन धरना दसवें दिन में प्रवेश कर गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमावली और परीक्षा पद्धति में किए गए बदलावों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हुई है।

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युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सरकार को अभ्यर्थियों के हित में करीब 20 हजार रिक्त टीजीटी-पीजीटी पदों पर पुरानी नियमावली और पुराने परीक्षा पैटर्न के आधार पर विज्ञापन जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सामान्य ज्ञान-सामान्य अध्ययन तथा नकारात्मक अंक व्यवस्था जैसे बदलावों को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष है। उन्होंने कहा कि 16 सितंबर 2025 को नियमावली में किए गए बदलाव का असर उत्तर प्रदेश के करीब सात लाख अभ्यर्थियों पर पड़ने की बात युवा मंच लगातार उठा रहा है। ऐसे में सरकार को संशोधित प्रावधानों की समीक्षा कर छात्रहित में पुरानी व्यवस्था के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।