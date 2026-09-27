Prayagraj News: लापता अकाउंटेंट की पुराने यमुना पुल पर मिली बाइक, छलांग लगाने की आशंका

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अतरसुइया निवासी तुषार के परिवार में पत्नी प्राची और दो बेटियां हैं। उनकी पत्नी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। जबकि तुषार एक निजी फर्म में अकाउंटेंट हैं। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे वह रोजाना की तरह बाइक लेकर अपने घर से निकले। कुछ देर बाद पत्नी प्राची ने कमरे में उनका सोने का ब्रेसलेट और अंगूठियां देखीं।उन्होंने तुषार को फोन किया लेकिन नंबर बंद था। इसके बाद परिजन तुषार की तलाश में जुट गए। तभी कीडगंज पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि तुषार की बाइक पुराने यमुना पुल पर मिली है। बाइक पुल पर मिलने और तुषार का मोबाइल बंद होने के कारण पुलिस ने नदी में कूदने की आशंका जताते हुए यमुना में तलाश शुरू कराई।शुक्रवार देर शाम से शुरू हुई तलाश शनिवार को भी जारी रही। एसडीआरएफ, जल पुलिस के जवानों के साथ स्थानीय गोताखोरों ने यमुना में काफी दूर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तुषार का पता नहीं चला। कीडगंज थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि तुषार के नदी में कूदने की आशंका के आधार पर नदी में तलाश कराई गई। शनिवार को भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।