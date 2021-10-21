Prayagraj News: रेशमी धागों का बाजार खरीदारों से गुलजार
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 28 Aug 2026 01:39 AM IST
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मीरगंज। रक्षाबंधन को लेकर बृहस्पतिवार को बाजार गुलजार रहे। लोगों ने रेशमी धागों के साथ ही सोने-चांदी की राखियां भी खरीदीं। मिठाई और फल की दुकानों पर लोगों की चहल-पहल दिनभर बनी रही।
बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए विभिन्न डिजाइन और रंगों की राखियां खरीदीं। बाजार में भीड़ बढ़ने के कारण मुख्य मार्गों और दुकानों के आसपास काफी चहल-पहल रही। अलीगंज में सुबह से ही राखी, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ जुटने लगी। खरीदारी का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। बच्चों के बीच छोटा भीम व रंग-बिरंगी रोशनी वाली राखियों का क्रेज ज्यादा है।
शीशगढ़ कस्बे में लगे बाजार में आसपास के गांवों से भी लोग पहुंचे। मिठाई की दुकानों पर घेवर, रसगुल्ले और काजू कतली की जमकर बिक्री हुई। अच्छा व्यापार होने को लेकर विक्रेताओं के भी चेहरे खिले दिखे।
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भीड़ के चलते जाम के हालात
फतेहगंज पूर्वी। रक्षाबंधन को लेकर कस्बे में बृहस्पतिवार को खरीदारों की भीड़ रही। इसके चलते शाम को बाजार के मुख्य चौराहे से बिलपुर रेलवे क्रॉसिंग तक वाहनों की कतार लग गई। रक्षाबंधन मनाने के लिए भाइयों के घर जाने वाली बहनें भी जाम के चलते परेशान हुईं। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। संवाद
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बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए विभिन्न डिजाइन और रंगों की राखियां खरीदीं। बाजार में भीड़ बढ़ने के कारण मुख्य मार्गों और दुकानों के आसपास काफी चहल-पहल रही। अलीगंज में सुबह से ही राखी, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ जुटने लगी। खरीदारी का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। बच्चों के बीच छोटा भीम व रंग-बिरंगी रोशनी वाली राखियों का क्रेज ज्यादा है।
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शीशगढ़ कस्बे में लगे बाजार में आसपास के गांवों से भी लोग पहुंचे। मिठाई की दुकानों पर घेवर, रसगुल्ले और काजू कतली की जमकर बिक्री हुई। अच्छा व्यापार होने को लेकर विक्रेताओं के भी चेहरे खिले दिखे।
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भीड़ के चलते जाम के हालात
फतेहगंज पूर्वी। रक्षाबंधन को लेकर कस्बे में बृहस्पतिवार को खरीदारों की भीड़ रही। इसके चलते शाम को बाजार के मुख्य चौराहे से बिलपुर रेलवे क्रॉसिंग तक वाहनों की कतार लग गई। रक्षाबंधन मनाने के लिए भाइयों के घर जाने वाली बहनें भी जाम के चलते परेशान हुईं। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। संवाद