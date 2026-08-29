Prayagraj News: रक्षाबंधन पर मंसूराबाद बाजार में दिनभर जाम

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सड़क के दोनों ओर बेतरतीब वाहनों की पार्किंग थी। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। थोड़ी दूरी तय करने में भी अधिक समय लगा। दुकानदारों ने पर्व पर पर्याप्त यातायात इंतजाम न होने की शिकायत की। उन्होंने पार्किंग के लिए अलग स्थान और पुलिसकर्मियों की तैनाती का सुझाव दिया।मंसूराबाद पुलिस की मुस्तैदी बताई। उन्होंने कहा कि पार्किंग हटाने से आम लोगों को फिर समस्या होगी। लोगों ने प्रशासन से त्योहारों के दौरान यातायात दुरुस्त रखने और बेतरतीब पार्किंग पर कार्रवाई की मांग की।