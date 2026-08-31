Prayagraj News: पत्नी से विवाद के बाद ससुराल में टावर पर चढ़ा युवक

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थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी अच्छे बिंद अपनी ससुराल ढिलिया गांव आए थे। उनकी ससुराल गांव निवासी अवधेश बिंद के घर है। रविवार दोपहर किसी बात को लेकर पत्नी से उनका विवाद हो गया। शाम करीब पांच बजे अच्छे बिंद गांव में स्थित टावर पर चढ़ गए। सूचना पर पीआरवी टीम तत्काल मौके पर पहुंची।पुलिसकर्मियों ने युवक को काफी देर तक समझाया। उसे सुरक्षित नीचे उतरने के लिए मनाया गया। करीब एक घंटे बाद युवक पुलिस की बात मानकर टावर से नीचे उतर आया।