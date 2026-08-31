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Prayagraj News: पत्नी से विवाद के बाद ससुराल में टावर पर चढ़ा युवक

Mon, 31 Aug 2026 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 31 Aug 2026 02:12 AM IST
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Man climbs tower at in-laws' house after dispute with wife
फोटो कैप्शन : मांडा : मृतक नीतीश मिश्र की फाइल फोटो। - फोटो : Samvad
ढिलिया गांव में रविवार शाम पत्नी से विवाद के बाद ससुराल आए युवक ने टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे बाद उसे समझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।
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थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी अच्छे बिंद अपनी ससुराल ढिलिया गांव आए थे। उनकी ससुराल गांव निवासी अवधेश बिंद के घर है। रविवार दोपहर किसी बात को लेकर पत्नी से उनका विवाद हो गया। शाम करीब पांच बजे अच्छे बिंद गांव में स्थित टावर पर चढ़ गए। सूचना पर पीआरवी टीम तत्काल मौके पर पहुंची।
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पुलिसकर्मियों ने युवक को काफी देर तक समझाया। उसे सुरक्षित नीचे उतरने के लिए मनाया गया। करीब एक घंटे बाद युवक पुलिस की बात मानकर टावर से नीचे उतर आया।
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