Prayagraj News: नम आंखों से दी गई भगवान गणेश की मूर्ति को दी विदाई

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गणेश उत्सव के समापन पर श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की मूर्ति को नम आंखों से विदाई दी। गणेश चतुर्थी के दिन करनाईपुर बाजार में मूर्ति स्थापित की गई थी। अंतिम दिन पूजा के बाद प्रतिमा खंड 39 नहर ले जाई गई। वहां क्रेन की मदद से उसे बहते पानी में विसर्जित किया गया। श्रद्धालुओं ने अगले वर्ष फिर भगवान गणेश के आगमन की कामना की। दिलीप केशरवानी, आकाश केशरवानी, महेंद्र गुप्ता और दिनेश कुमार केशरवानी सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे।