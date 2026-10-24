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Prayagraj News: मेजा में धान की फसल पर कंडो रोग, किसान चिंतित

Sat, 24 Oct 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 24 Oct 2026 02:16 AM IST
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Kando disease affects paddy crops in Meja farmers concerned
मेजा के बकचूंदा गांव में धान की फसल में लगा कंडो रोग। संवाद - फोटो : shiv tripathi
इलाके में धान की फसल को बड़े पैमाने पर कंडो रोग लग गया है। इससे किसान काफी परेशान हैं। यह रोग मेजा के छह गांवों बकचूंदा, मटिही, ऊंचडीह, सोरांव, पांती और अमिलिया कला में तेजी से फैला है।
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किसानों ने बताया कि पखवाड़े भर पहले लगा यह रोग अब कई हेक्टेयर फसलों को अपनी चपेट में ले चुका है। कंडो रोग के कारण धान की फसल काली होती जा रही है। बकचूंदा के किसानों किशोरी लाल पटेल, अविनाश कुमार, विनोद कुमार और बालकृष्ण तिवारी ने पैदावार कम होने की आशंका जताई। मेजारोड के बीज गोदाम प्रभारी प्रदीप बाबू ने बताया कि बोआई के दौरान भूमि और बीज उपचार जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि रोग लगने पर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल छिड़काव करने से लाभ मिलेगा।
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