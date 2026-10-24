Prayagraj News: मेजा में धान की फसल पर कंडो रोग, किसान चिंतित

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किसानों ने बताया कि पखवाड़े भर पहले लगा यह रोग अब कई हेक्टेयर फसलों को अपनी चपेट में ले चुका है। कंडो रोग के कारण धान की फसल काली होती जा रही है। बकचूंदा के किसानों किशोरी लाल पटेल, अविनाश कुमार, विनोद कुमार और बालकृष्ण तिवारी ने पैदावार कम होने की आशंका जताई। मेजारोड के बीज गोदाम प्रभारी प्रदीप बाबू ने बताया कि बोआई के दौरान भूमि और बीज उपचार जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि रोग लगने पर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल छिड़काव करने से लाभ मिलेगा।

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इलाके में धान की फसल को बड़े पैमाने पर कंडो रोग लग गया है। इससे किसान काफी परेशान हैं। यह रोग मेजा के छह गांवों बकचूंदा, मटिही, ऊंचडीह, सोरांव, पांती और अमिलिया कला में तेजी से फैला है।