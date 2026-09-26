Prayagraj News: 27 सितंबर को पदोन्नति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे न्यायिक अधिकारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने आशुतोष तिवारी और 39 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि चार जुलाई 2025 को नियमों में संशोधन के समय वे पांच साल की अर्हता सेवा पूरी कर चुके थे।इसके बावजूद 31 दिसंबर 2024 की कटऑफ डेट निर्धारित किए जाने से वे पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने के लिए अयोग्य हो गए। उनका तर्क था कि संशोधित नियम लागू होने से पहले की तारीख से अर्हता सेवा की गणना करना उचित नहीं है।वहीं, हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि भर्ती प्रक्रिया के लिए कटऑफ डेट निर्धारित करने का निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया गया था। इसे बदलने से पहले से चल रही प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। परीक्षा 27 सितंबर को प्रस्तावित है।खंडपीठ ने कहा कि मामले में कानून के जटिल प्रश्न शामिल हैं। ऐसे में अंतिम निर्णय से पहले अंतरिम व्यवस्था के तहत पात्र याचियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। अगली सुनवाई नौ अक्तूबर को होगी।