प्रयागराज : झलवा में एक करोड़ की कोडीनयुक्त कफ सिरप पकड़ी, तीन गिरफ्तार
प्रयागराज के झलवा में एसटीएफ और एयरपोर्ट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर करीब एक करोड़ रुपये की कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद की। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
विस्तार
झलवा में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और एयरपोर्ट पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब एक करोड़ रुपये कीमत की प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ कर कफ सिरप के सप्लाई नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
संयुक्त टीम को कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी खेप के बारे में सूचना मिली थी। इसके आधार पर एसटीएफ की टीम ने एयरपोर्ट थाना पुलिस के साथ रविवार शाम करीब सात बजे झलवा में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने तीन आरोपियों को पकड़ लिया और उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद की।
बरामद कफ सिरप की कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी बरामदगी की मात्रा और आरोपियों के नाम की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, मामले का विस्तृत खुलासा सोमवार को किया जा सकता है।
सप्लाई नेटवर्क की जांच
एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की खेप दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ से प्रयागराज लाई जाती थी। यहां शहर में अलग-अलग ठिकानों पर इसे स्टोर करने के बाद अन्य राज्यों में भेजे जाने की बात सामने आई है।
मेडिकल स्टोरों में सप्लाई की थी तैयारी
पूछताछ में सामने आया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप को प्रयागराज के मेडिकल स्टोरों पर सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े कारोबारियों और उन ठिकानों की भी पड़ताल कर रही है, जहां सिरप की सप्लाई की जानी थी। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि तीन आरोपियों को पकड़ा गया है। मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।