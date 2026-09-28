प्रयागराज : झलवा में एक करोड़ की कोडीनयुक्त कफ सिरप पकड़ी, तीन गिरफ्तार

सप्लाई नेटवर्क की जांच

एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की खेप दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ से प्रयागराज लाई जाती थी। यहां शहर में अलग-अलग ठिकानों पर इसे स्टोर करने के बाद अन्य राज्यों में भेजे जाने की बात सामने आई है।

मेडिकल स्टोरों में सप्लाई की थी तैयारी

पूछताछ में सामने आया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप को प्रयागराज के मेडिकल स्टोरों पर सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े कारोबारियों और उन ठिकानों की भी पड़ताल कर रही है, जहां सिरप की सप्लाई की जानी थी। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि तीन आरोपियों को पकड़ा गया है। मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।