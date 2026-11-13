प्रदेश में बगैर योगी के सुशासन की कल्पना संभव नहीं : उदयभान करवरिया

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दोपहर करीब दो बजे मुख्य अतिथि उदयभान करवरिया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसका लाभ हर वर्ग के जरूरतमंद गरीब को मिलना चाहिए, ताकि कोई भी वंचित न रहे। उन्होंने लोगों से समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखने की अपील की।साथ ही उन्होंने यूजीसी के मुद्दे में प्रदेश सरकार की स्थिति का साफ किया। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी ने कहा कि यह पैसा देकर बुलाई भीड़ नहीं है। यह अपनापन है जो लोगों को यहां तक ले आया है। माैके पर कौंधियारा ब्लॉक प्रमुख इंद्रनाथ मिश्र, जसरा ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह, करछना ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी, कानपुर के अन्नू अवस्थी, मेजा प्रमुख गंगा प्रसाद मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बृजेश कुमार पांडेय, अशोक यादव, चंदू निषाद, रवि निषाद, निरंजन निषाद सहित रहे।