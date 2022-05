{"_id":"62927771a6bed77d9f3b913c","slug":"inspirational-news-special-children-showed-talent-mann-ki-baat-engraved-on-papers","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"inspirational news : विशेष बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, कागजों पर उकेरी मन की बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 29 May 2022 12:56 AM IST