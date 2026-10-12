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Prayagraj News: पंडालों में स्थापित की गईं मां दुर्गा की प्रतिमाएं

Mon, 12 Oct 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:52 AM IST
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Idols of Goddess Durga installed in pandals
उरुवा के मंडप गेस्ट हाउस के सामने पंडाल में स्थापित की गई मां दुर्गा के प्रतिमा। पंडाल को दिया
शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन घरों एवं पंडालों में मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की गई। नवरात्र के प्रथम दिन रविवार को श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर स्नान कर मां भगवती का पूजा अर्चन शुरू किया।
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मेजारोड चौराहे पर पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा बेहद आकर्षक हैं। श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया। वहीं उरुवा में मंडप गेस्ट हाउस के सामने श्री मंडप दुर्गा पूजा समिति की ओर से स्थापित की गईं मां दुर्गा की प्रतिमा की पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की खूब भीड़ जुटी।
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मौके पर पं. विनोद मिश्र, पंकज पांडेय, डॉ. मानसिंह, शुभम, राजन, मोहित, आलोक चौबे, राजू मिश्रा, चन्द्रभान आदि रहे। उधर, सिरसा में पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। रामनगर में मां शीतला मंदिर में पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की खूब भीड़ जुटी।
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बारा में मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की
बारा। रविवार को नवरात्र के पहले दिन बारा खास व आसपास के गांवों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित हुईं। भक्तों ने पूजा अर्चना व भजन कीर्तन शुरू किया, जिससे पंडाल मां के जयकारों से गूंज उठे। बारा खास के भैरव मंदिर परिसर और घरों में मां शैलपुत्री की पूजा हुई।
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