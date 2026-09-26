Prayagraj News: बारिश से मकान का बारजा ढहा, लोग बचे

शुक्रवार दोपहर मोहनी का पूरा गांव के कुछ लोग सड़क किनारे बने रामचंद्र पटेल उर्फ मुंशी जी के घर के सामने सीमेंट की बेंच पर ताश खेल रहे थे। कुछ देर बाद बारिश तेज हुई तो सभी लोग वहां से हटकर अपने-अपने घर चले गए। लोगों के हटने के लगभग आधे घंटे बाद ही पक्के घर का बारजा अचानक गिर पड़ा।बारजा गिरने की तेज आवाज सुनकर गांव के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। गनीमत रही कि उस समय बारजे के नीचे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। अन्यथा एक बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता था।