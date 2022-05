{"_id":"62757746287d1b1e645f3251","slug":"high-court-surveillance-petition-filed-against-allahabad-university-vice-chancellor-canceled","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट : इविवि कुलपति के विरुद्ध दाखिल निगरानी याचिका निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 07 May 2022 01:00 AM IST