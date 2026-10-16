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Prayagraj News: लेजर शो में दिखीं संगम और महाकुंभ की झलकियां

Fri, 16 Oct 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 16 Oct 2026 02:16 AM IST
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Glimpses of the Sangam and Mahakumbh were seen in the laser show.
स्मारिका का विमोचन करते विधायक हर्षवर्धन बाजपेई और पदा​​धिकारी। स्रोत : आयोजक
बाई का बाग दुर्गा पूजा बारवारी अपने शताब्दी वर्ष को खास अंदाज में मना रही है। ऐसे में पहली बार 45 मिनट का लेजर शो आयोजित किया गया। शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेई ने शुभारंभ कर स्मारिका का विमोचन किया।
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परिसर में 45 मिनट के लेजर शो में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, ऐतिहासिक महाकुंभ, देश के वीर जवानों के शौर्य, मां दुर्गा के महिषासुर मर्दन, शिव तांडव और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया। लेजर शो रोजाना शाम सात बजे से होगा।
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पंडाल को केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है। इसमें नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान भगवान विष्णु और मंदिर के तहखाने में छिपे अकूत खजाने की रक्षा से जुड़ी मान्यताओं को आकर्षक ढंग से दर्शाया गया है।
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आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी लालू मित्तल ने बताया कि शताब्दी वर्ष केवल भव्य पंडाल तक सीमित नहीं है बल्कि यह आस्था, सामुदायिक सहभागिता और सांस्कृतिक विरासत के सौ वर्षों का उत्सव है। इस मौके पर अध्यक्ष जयंत श्रीधर जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष राजू द्विवेदी, टीपी मिश्रा, राजेश मलिक, सुब्रतो घोष, सचिव रत्नेश पांडेय, पवन शुक्ला, पार्षद किरण जायसवाल, शैलेंद्र द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
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