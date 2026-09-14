फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Gap appears in Pillar 26 of Shastri Bridge

Prayagraj News: शास्त्री पुल के पिलर 26 में आया गैप

Mon, 14 Sep 2026 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 14 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Gap appears in Pillar 26 of Shastri Bridge
शास्त्री पुल के पिलर नंबर 26 का निरीक्षण करते लोक निर्माण विभाग खंड तीन के अधिशासी अभियंता नवीन
शास्त्री पुल के पिलर नंबर 26 में गैप आने पर लोक निर्माण विभाग ने रविवार को निरीक्षण किया। विभाग ने कंक्रीट डालकर गैप भरने और पिलर की मरम्मत का निर्णय लिया है। अधिशासी अभियंता नवीन शर्मा मौके पर पहुंचे। दारागंज से झूंसी आने वाली लेन के पिलर नंबर 26 में गैप पाया गया। जून में 15 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क 15 जुलाई को उखड़ गई थी। दो दिन बाद ही सड़क में गड्ढे हो गए और डामर अब तक तीन बार उखड़ चुका है।
विज्ञापन

लोक निर्माण विभाग खंड तीन के अधिशासी अभियंता नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि पिलर नंबर 26 में पहले से क्रेक था। अब गैप आ गया है। सोमवार को कंक्रीट डालकर इसे ठीक करा दिया जाएगा। पिलर में गैप काफी पुरासा है। इससे पुल पर यातायात संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी सड़क का डामर भारी बारिश के कारण कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत उखड़ गई है। इसे भी बारिश रुकने के बाद रिपेयर कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed