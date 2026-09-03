प्रयागराज : बक्शी खुर्द में एक दिन में दो फिट बढ़ा गंगा का पानी, रिवरफ्रंट में भी पांच से छह फिट की बढ़ोतरी

गंगा के बढ़ते जलस्तर से दारागंज के बक्शी खुर्द, हरि जगन्नाथ शास्त्री मोहल्ले, राजापुर, नेवादा, अशोक नगर, गंगा नगर, कछार-मऊ कछार गंगानगर-राजापुर क्षेत्र के निचले इलाकों में चिंता बढ़ने लगी है। बृहस्पतिवार को स्थानीय लोगों के मुताबिक मोहल्ले में गंगा का पानी बुधवार की तुलना में करीब एक से दो फीट आगे बढ़ा। वहीं, बक्शी बांध रिवरफ्रंट पर भी पानी बुधवार के मुकाबले करीब पांच से छह फिट आगे सड़क की ओर बढ़ गया है।

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दारागंज के हरि जगन्नाथ शास्त्री निवासी आशीष कुमार निषाद ने बताया कि पानी करीब दो फीट बढ़ा है। बुधवार को जहां पानी सड़क से करीब दो से ढाई फीट पीछे था, वहीं बृहस्पतिवार को यह काफी आगे पहुंच गया। वहीं के लाला निषाद ने बताया कि पिछले दो दिनों की तुलना में पानी करीब एक फीट बढ़ा है।उधर, नेवादा, अशोक नगर, गंगा नगर, कछार-मऊ कछार और गंगानगर-राजापुर क्षेत्र में भी जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ रही है। प्रभावित इलाकों के लोग जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगे हैं। हालांकि, बृहस्पतिवार को म्योर रोड स्थित राहत शिविर में कोई नया परिवार नहीं पहुंचा।म्योर रोड स्थित बाबा चौराहा के ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए राहत शिविर में बुधवार तक 18 परिवारों के 78 लोग पहुंच चुके थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी और बढ़ा तो आने वाले दिनों में और परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ सकता है।बलिया निवासी विशाल सिंह ने बताया कि पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए जरूरी सामान पहले ही सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। स्थिति बिगड़ी तो परिवार के साथ गांव चले जाएंगे। उरई-बुंदेलखंड निवासी नीरेश राजपूत ने भी बताया कि घर का जरूरी सामान सुरक्षित जगह रख दिया है। पानी बढ़ा तो यहां रहना मुश्किल हो जाएगा और गांव जाना पड़ेगा।