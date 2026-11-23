उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की माता के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने का सिलसिला जारी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्र भेजकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं, देश के प्रतिष्ठित उद्यमियों, वैश्य संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने भी दुख जताया है। मंत्री नंदी के बहादुरगंज स्थित आवास पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में लिखा है कि मां का स्नेह, आशीर्वाद और त्याग हर किसी के जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। उन्होंने कामना की कि माता की स्मृतियां, संस्कार और स्नेह सदैव परिवार के जीवन में प्रेरणा और संबल बने रहें। विज्ञापन अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, महामंत्री राजीव बंसल, साहू कल्याण समिति परमार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, श्री कान्यकुब्ज भुर्जी वैश्य सभा प्रयागराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णदास गुप्ता नाथू और अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता छेदी ने शोक व्यक्त किया।इसके अलावा भारत लोक शिक्षा परिषद की राष्ट्रीय चेयरपर्सन सोनल रासीवासिया, रांची जिला केसरवानी वैश्य सभा के संरक्षक डॉ. प्रेम सागर केशरी, अनिल केशरी और अध्यक्ष प्रदीप कुमार केशरी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भी दुख जताया।

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