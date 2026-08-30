फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Focus on crowd management at Magh Mela; map of access routes to be prepared.

Prayagraj : माघ मेले में भीड़ प्रबंधन पर जोर, गाटा मार्गों का बनेगा मैप

Sun, 30 Aug 2026 03:31 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 30 Aug 2026 03:31 PM IST
सार

माघ मेले की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, यातायात, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। मेले का क्षेत्रफल बढ़ाकर 925 हेक्टेयर किया जाएगा।

विज्ञापन
Focus on crowd management at Magh Mela; map of access routes to be prepared.
माघ मेला 2027 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

माघ मेले की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, यातायात, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। मेले का क्षेत्रफल बढ़ाकर 925 हेक्टेयर किया जाएगा। इस बार पांच हजार से अधिक संस्थाओं व अन्य को भूखंड आवंटित करने की तैयारी की जा रही है। तीन सितंबर को इसकी समीक्षा मेला प्राधिकरण के सभागार में होगी।

विज्ञापन


मंडलायुक्त डॉ.लोकेश एम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मेला क्षेत्र में प्रस्तावित मुख्य व गाटा मार्गों का लेआउट / मैप तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। विशेष स्नान पर्वों व दिवस पर भीड़ के दौरान गाटा मार्गों का इस्तेमाल करने से भीड़ प्रबंधन और आवागमन में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए संभावित स्थानों को पहले से चिह्नित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
विज्ञापन


पार्किंग के लिए अलग अधिकारी की तैनाती

पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया के मुताबिक पार्किंग व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले को कोई दूसरा काम नहीं सौंपा जाएगा। पार्किंग स्थलों की संख्या 42 है और इसका क्षेत्र 250 हेक्टेयर है। वाहन पार्किंग की क्षमता बढ़ाई जाएगी। यातायात लाइनों की संख्या दो करने का प्रस्ताव है। मंडलायुक्त ने मेला प्राधिकरण के अधिकारियों को कुंभ, माघ मेलों के लर्निंग पॉइंट्स का विस्तृत नोट तैयार करने के लिए कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


थानों, स्नान घाटों व कैमरों पर भी जोर

मेला क्षेत्र में थानों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19, पुलिस चौकियां 42 से 50 और फायर स्टेशनों की संख्या 20 से 22 की जाएगी। फायर वॉच टावर 20 होंगे। महिला हेल्प डेस्क और साइबर हेल्प डेस्क की संख्या भी बढ़ेगी। उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला के अनुसार स्नान घाटों की संख्या बढ़ाकर 31 और होल्डिंग एरिया 16 से करने का प्रस्ताव है। मेला क्षेत्र में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, जबकि नगर क्षेत्र में 1,152 कैमरों के जरिये निगरानी की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed