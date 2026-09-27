Prayagraj News: एक दिन में डेंगू के मिले पांच नए मरीज, 63 हुई कुल संख्या

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जुलाई में सात व अगस्त में आठ डेंगू के मामले सामने आए थे। वहीं, सितंबर में डेंगू के नए मामलों में छह फीसदी इजाफा दर्ज किया गया है। ऐसे में 26 दिनों के भीतर 48 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिसके बाद डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 63 हो गई है। इनमें 80 फीसदी डेंगू के मरीज शहरी इलाकों के हैं।मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एके तिवारी ने डेंगू के संवेदनशील इलाकों में जिला मलेरिया विभाग की टीम को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इनमें स्वराज नगर, तेलियरगंज, ओम नगर, नेवादा राजापुर, बक्शीबांध, बेनी माधव मंदिर, बख्शीकला, दशावसुमेध घाट, बक्शीखुर्द दारागंज, हाईकोर्ट पानी टंकी, बटालियन सीआरपीएफ, चांदपुर सलोरी, शांतिपुरम, बाघंबरी रोड, नेता चौराहा, रामानंद नगर, बाघंबरी हाउसिंग स्कीम, एमआईसी पानी टंकी, लेबर चौराहा, सर्वोदय नगर अल्लापुर सहित कई अन्य इलाके शामिल हैं।डेंगू के कब कितने मामले आएवर्ष मरीजों की संख्या मृत्यु2019 1121 02020 57 02021 1299 022022 1465 072023 504 072024 424 052025 157 022026 63 अब तक 01सितंबर व अक्टूबर में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नगर निगम व जिला मलेरिया विभाग की तरफ से नियमित एंटी लार्वा का छिड़काव व फागिंग कराई जा रही है। लोगों को चाहिए कि वह बदलते मौसम में सावधान रहें और अपने आसपास साफ-सफाई रखें। पानी का जमावड़ा घर के अंदर व बाहर न होने दें। डॉ. एके तिवारी, सीएमओ