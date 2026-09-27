Prayagraj News: एक दिन में डेंगू के मिले पांच नए मरीज, 63 हुई कुल संख्या
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 27 Sep 2026 02:10 AM IST
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जिले में शनिवार को पांच नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। अधिकतर मरीज शहरी इलाकों के हैं। नए मामले सामने आने के बाद जिला मलेरिया विभाग व नगर निगम की टीम ने इन इलाकों में पहुंचकर एंटी लार्वा छिड़काव किया।
जुलाई में सात व अगस्त में आठ डेंगू के मामले सामने आए थे। वहीं, सितंबर में डेंगू के नए मामलों में छह फीसदी इजाफा दर्ज किया गया है। ऐसे में 26 दिनों के भीतर 48 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिसके बाद डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 63 हो गई है। इनमें 80 फीसदी डेंगू के मरीज शहरी इलाकों के हैं।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एके तिवारी ने डेंगू के संवेदनशील इलाकों में जिला मलेरिया विभाग की टीम को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इनमें स्वराज नगर, तेलियरगंज, ओम नगर, नेवादा राजापुर, बक्शीबांध, बेनी माधव मंदिर, बख्शीकला, दशावसुमेध घाट, बक्शीखुर्द दारागंज, हाईकोर्ट पानी टंकी, बटालियन सीआरपीएफ, चांदपुर सलोरी, शांतिपुरम, बाघंबरी रोड, नेता चौराहा, रामानंद नगर, बाघंबरी हाउसिंग स्कीम, एमआईसी पानी टंकी, लेबर चौराहा, सर्वोदय नगर अल्लापुर सहित कई अन्य इलाके शामिल हैं।
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डेंगू के कब कितने मामले आए
वर्ष मरीजों की संख्या मृत्यु
2019 1121 0
2020 57 0
2021 1299 02
2022 1465 07
2023 504 07
2024 424 05
2025 157 02
2026 63 अब तक 01
सितंबर व अक्टूबर में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नगर निगम व जिला मलेरिया विभाग की तरफ से नियमित एंटी लार्वा का छिड़काव व फागिंग कराई जा रही है। लोगों को चाहिए कि वह बदलते मौसम में सावधान रहें और अपने आसपास साफ-सफाई रखें। पानी का जमावड़ा घर के अंदर व बाहर न होने दें। डॉ. एके तिवारी, सीएमओ
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जुलाई में सात व अगस्त में आठ डेंगू के मामले सामने आए थे। वहीं, सितंबर में डेंगू के नए मामलों में छह फीसदी इजाफा दर्ज किया गया है। ऐसे में 26 दिनों के भीतर 48 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिसके बाद डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 63 हो गई है। इनमें 80 फीसदी डेंगू के मरीज शहरी इलाकों के हैं।
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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एके तिवारी ने डेंगू के संवेदनशील इलाकों में जिला मलेरिया विभाग की टीम को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इनमें स्वराज नगर, तेलियरगंज, ओम नगर, नेवादा राजापुर, बक्शीबांध, बेनी माधव मंदिर, बख्शीकला, दशावसुमेध घाट, बक्शीखुर्द दारागंज, हाईकोर्ट पानी टंकी, बटालियन सीआरपीएफ, चांदपुर सलोरी, शांतिपुरम, बाघंबरी रोड, नेता चौराहा, रामानंद नगर, बाघंबरी हाउसिंग स्कीम, एमआईसी पानी टंकी, लेबर चौराहा, सर्वोदय नगर अल्लापुर सहित कई अन्य इलाके शामिल हैं।
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डेंगू के कब कितने मामले आए
वर्ष मरीजों की संख्या मृत्यु
2019 1121 0
2020 57 0
2021 1299 02
2022 1465 07
2023 504 07
2024 424 05
2025 157 02
2026 63 अब तक 01
सितंबर व अक्टूबर में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नगर निगम व जिला मलेरिया विभाग की तरफ से नियमित एंटी लार्वा का छिड़काव व फागिंग कराई जा रही है। लोगों को चाहिए कि वह बदलते मौसम में सावधान रहें और अपने आसपास साफ-सफाई रखें। पानी का जमावड़ा घर के अंदर व बाहर न होने दें। डॉ. एके तिवारी, सीएमओ