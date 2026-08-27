हाईकोर्ट : पुरानी रंजिश में हुई फायरिंग को डकैती नहीं माना जा सकता, हाईकोर्ट ने पलटा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग और हत्या को डकैती नहीं माना जा सकता। घटना के बाद किसी मृतक की बंदूक और कारतूस की पेटी ले जाना डकैती का आधार नहीं हो सकता। अभियोजन को यह साबित करना जरूरी है कि हत्या से पहले पांच या अधिक लोगों का डकैती करने का इरादा था और हत्या उसी डकैती के दौरान की गई। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने डकैती सहित हत्या मामले में दोषी ठहराए गए अपीलकर्ता को बरी कर दिया।

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यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने एटा निवासी कृष्ण पाल व अन्य की अपील पर दिया है। एटा निवासी अपीलकर्ता व अन्य के खिलाफ दिसंबर 1981 में एफआईआर दर्ज की गई थी। अभियोजन के अनुसार अतर सिंह व अन्य गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान महावीर अपने साथियों के साथ मिला और पुरानी दुश्मनी के चलते अतर सिंह को चुनौती देकर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई और अतर सिंह की मौत हो गई।