Prayagraj News: मुट्ठीगंज के भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई पर एफआईआर दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:39 AM IST
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मुट्ठीगंज मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई पर सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। अधिवक्ता वरुण त्रिपाठी ने अतरसुइया थाने में शिवाकांत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सामने आया, जिसमें शिवाकांत वर्मा नाम का व्यक्ति पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अशोभनीय भाषा और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि वीडियो में टिप्पणी करने वाला व्यक्ति मुट्ठीगंज मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष परमानंद वर्मा का भाई है। अतरसुइया थाना प्रभारी विवेक राय ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सामने आया, जिसमें शिवाकांत वर्मा नाम का व्यक्ति पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अशोभनीय भाषा और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि वीडियो में टिप्पणी करने वाला व्यक्ति मुट्ठीगंज मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष परमानंद वर्मा का भाई है। अतरसुइया थाना प्रभारी विवेक राय ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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