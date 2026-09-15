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Prayagraj News: मुट्ठीगंज के भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई पर एफआईआर दर्ज

Tue, 15 Sep 2026 02:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:39 AM IST
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FIR registered against the brother of the BJP Mandal President of Mutthiganj
मुट्ठीगंज मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई पर सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। अधिवक्ता वरुण त्रिपाठी ने अतरसुइया थाने में शिवाकांत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
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उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सामने आया, जिसमें शिवाकांत वर्मा नाम का व्यक्ति पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अशोभनीय भाषा और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि वीडियो में टिप्पणी करने वाला व्यक्ति मुट्ठीगंज मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष परमानंद वर्मा का भाई है। अतरसुइया थाना प्रभारी विवेक राय ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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