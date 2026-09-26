Prayagraj News: युवक को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में 20 नामजद समेत 32 पर प्राथमिकी दर्ज

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पुलिस के अनुसार, घटना बीते 19-20 सितंबर की रात करीब 1:30 बजे की है। गांव में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भटकता हुआ मिला था। ग्रामीणों ने उसे भैंस चोर होने की आशंका में पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो संज्ञान में आने पर पुलिस गांव पहुंची और ग्रामीणों से जानकारी ली। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई थी। इसके बाद वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।पुलिस ने राजकुमार पटेल, महेंद्र पटेल, विजय पटेल, रवि सिंह पटेल, राम तीरथ पटेल, कमलेश पटेल उर्फ सत्यनारायण, सुरेश कुमार पटेल, संदीप पटेल, रंगीलाल, विमलेश पटेल, कुलदीप पटेल, आदर्श पटेल, मानसिंह, अरविंद पटेल, ननका पटेल, शमशेर पटेल, सूर्य लाल उर्फ पुट्टे, राजेंद्र पटेल, राजेश पटेल और रामबाबू पटेल समेत 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।