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Prayagraj News: बेटी की शादी की तैयारी में निकले पिता की हादसे में मौत

Fri, 13 Nov 2026 02:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 13 Nov 2026 02:29 AM IST
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Father dies in accident while out for daughter's wedding preparations
मृतक मान सिंह की फाइल फोटो
बहरिया के कहली गांव के पास तेज रफ्तार बाइक सवार की चपेट में आने से साइकिल सवार 57 वर्षीय अधेड़ को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं।
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मऊआइमा के बेनीपुर उर्फ पूर्व रिसाल गांव निवासी राम सुमेर पाल घर से साइकिल लेकर कहली बाजार कपड़ा सिलवाने जा रहे थे। उनकी बेटी की शादी 29 तारीख को है। शादी को लेकर घर में तैयारियां चल रही थीं। कहली गांव के पास तेज रफ्तार बाइक सवार की चपेट में आने से वह घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।
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