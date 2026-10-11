फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Fasting and Health: Prayagraj: Pregnant women and patients with diabetes or high blood pressure should observe

व्रत और स्वास्थ्य : प्रयागराज : सावधानी के साथ गर्भवती महिलाएं व डायबिटीज-बीपी के मरीज रखें नवरात्र का व्रत

Sun, 11 Oct 2026 02:31 PM IST
विनोद सिंह व्रत और स्वास्थ्य : प्रयागराज : सावधानी के साथ गर्भवती महिलाएं व डायबिटीज-बीपी के मरीज रखें नवरात्र का व्रत
व्रत और स्वास्थ्य : प्रयागराज : सावधानी के साथ गर्भवती महिलाएं व डायबिटीज-बीपी के मरीज रखें नवरात्र का व्रत Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 11 Oct 2026 02:31 PM IST
सार

नवरात्र व्रत के दौरान गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज-बीपी के मरीजों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले चिकित्सक से सलाह लें, पर्याप्त पानी पिएं और खानपान पर ध्यान दें।

विज्ञापन
Fasting and Health: Prayagraj: Pregnant women and patients with diabetes or high blood pressure should observe
व्रत और स्वास्थ्य। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नवरात्र व्रत के दौरान गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज-बीपी के मरीजों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले चिकित्सक से सलाह लें, पर्याप्त पानी पिएं और खानपान पर ध्यान दें।

विज्ञापन


गर्भवती महिलाएं निर्जला व्रत न करें, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी, नारियल पानी, नींबू पानी व छाछ पीती रहें। एसिडिटी व चक्कर से बचने के लिए हर दो-तीन घंटे में थोड़ा फलाहार व पौष्टिक भोजन लें। साबूदाना, कुट्टू का आटा, मखाना, पनीर, दही व मौसमी फल जैसे पौष्टिक आहार लें।
विज्ञापन


तली-भुनी व मीठी चीजें खाने से बचें। पहली व तीसरी तिमाही में, या जेस्टेशनल डायबिटीज, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर जैसी जटिलताओं में व्रत न करें। ग्लूकोमीटर व बीपी मशीन से जांच करते रहें, चक्कर, कमजोरी या शुगर लेवल बिगड़ने पर तुरंत व्रत तोड़कर डॉक्टर से संपर्क करें।
विज्ञापन
विज्ञापन


गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है। क्योंकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे बच्चे को भी पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। -डॉ. अमृता चौरसिया, विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग विभाग, एमएलएन मेडिकल कॉलेज।


डायबिटीज व शुगर के मरीजों को अपने खानपान को लेकर व्रत रखने के दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए। व्रत रखने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। -डॉ. अनुभा श्रीवास्तव, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, एमएलएन मेडिकल कॉलेज।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed