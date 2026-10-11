व्रत और स्वास्थ्य : प्रयागराज : सावधानी के साथ गर्भवती महिलाएं व डायबिटीज-बीपी के मरीज रखें नवरात्र का व्रत
व्रत और स्वास्थ्य : प्रयागराज : सावधानी के साथ गर्भवती महिलाएं व डायबिटीज-बीपी के मरीज रखें नवरात्र का व्रत Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 11 Oct 2026 02:31 PM IST
सार
नवरात्र व्रत के दौरान गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज-बीपी के मरीजों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले चिकित्सक से सलाह लें, पर्याप्त पानी पिएं और खानपान पर ध्यान दें।
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विस्तार
नवरात्र व्रत के दौरान गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज-बीपी के मरीजों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले चिकित्सक से सलाह लें, पर्याप्त पानी पिएं और खानपान पर ध्यान दें।
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गर्भवती महिलाएं निर्जला व्रत न करें, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी, नारियल पानी, नींबू पानी व छाछ पीती रहें। एसिडिटी व चक्कर से बचने के लिए हर दो-तीन घंटे में थोड़ा फलाहार व पौष्टिक भोजन लें। साबूदाना, कुट्टू का आटा, मखाना, पनीर, दही व मौसमी फल जैसे पौष्टिक आहार लें।
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तली-भुनी व मीठी चीजें खाने से बचें। पहली व तीसरी तिमाही में, या जेस्टेशनल डायबिटीज, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर जैसी जटिलताओं में व्रत न करें। ग्लूकोमीटर व बीपी मशीन से जांच करते रहें, चक्कर, कमजोरी या शुगर लेवल बिगड़ने पर तुरंत व्रत तोड़कर डॉक्टर से संपर्क करें।
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गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है। क्योंकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे बच्चे को भी पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। -डॉ. अमृता चौरसिया, विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग विभाग, एमएलएन मेडिकल कॉलेज।
डायबिटीज व शुगर के मरीजों को अपने खानपान को लेकर व्रत रखने के दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए। व्रत रखने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। -डॉ. अनुभा श्रीवास्तव, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, एमएलएन मेडिकल कॉलेज।