Prayagraj News: हिंदी सप्ताह में बच्चों से कर्मचारियों तक दिखा उत्साह

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इफको फूलपुर में हिंदी सप्ताह का समापन समारोह सोमवार को हुआ। वरिष्ठ महाप्रबंधक पीके सिंह ने हिंदी के प्रति उत्साहपूर्ण सहभागिता की सराहना की। ओम बाल विद्या मंदिर के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष आकर्षण रहा। हेमलता सिजोरिया ने संचालन किया। हिंदी सप्ताह के दौरान काव्य पाठ, नारा लेखन, हस्तलेखन, अंताक्षरी और निबंध सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। बाल वर्ग, महिला वर्ग और कर्मचारी वर्ग में अनेक प्रतिभागियों ने स्थान प्राप्त किया। समारोह में अनिल कुमार गुप्त, महाप्रबंधक पीके पटेल व रत्नेश कुमार, अनुराग तिवारी व महामंत्री स्वयं प्रकाश, पंकज पांडेय, विजय कुमार यादव, संदीप गोयल, पीके त्रिपाठी और विनय विक्की रहे।