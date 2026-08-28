Prayagraj News: बारिश के बावजूद उत्साह बरकरार

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रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार शाम को बारिश के बावजूद उत्साह बरकरार रहा। मेजारोड, सिरसा, रामनगर और मेजा खास में राखी के साथ मिठाई की दुकानें भी सजाई गई। अचानक हुई बारिश से मेजारोड चौराहे पर पानी भर गया। इससे राहगीरों और खरीदारों को आवागमन में दिक्कत हुई। रामनगर बाजार के रामप्रसाद ने बताया कि बारिश से उनकी राखी की दुकान भीग गई। एसीपी मेजा बृजेश पाठक और मेजा थाने के इंस्पेक्टर नितेंद्र शुक्ला चौराहे एवं कस्बे में मुस्तैद रहे।