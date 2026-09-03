Prayagraj News: मंडल कार्यसमिति की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 03 Sep 2026 02:13 AM IST
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भाजपा मंडल शृंग्वेरपुर धाम की मंडल कार्यसमिति की बैठक बुधवार को मंसूराबाद में आयोजित हुई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ कार्यकर्ताओं के संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।
मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष अश्विनी दुबे ने कहा कि बूथ की विजय ही विधानसभा चुनाव की विजय होगी, इसलिए सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। कार्यकर्ताओं की ताकत से ही प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सराकर बनने जा रही है। बैठक को मंडल प्रभारी राकेश शुक्ला, मंडल प्रवासी राजेन्द्र मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष उमेश शुक्ला, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष जगदीश पटेल, महामंत्री अवधेश मिश्रा ने भी संबोधित करते हुए संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र केसरवानी ने की। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष कौशलेन्द्र मणि त्रिपाठी, प्रेमचंद अम्बेडकर, तीरथलाल केसरवानी, राम सूरत मौर्य, बृजेश साहू आदि माैजूद रहे।
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मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष अश्विनी दुबे ने कहा कि बूथ की विजय ही विधानसभा चुनाव की विजय होगी, इसलिए सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। कार्यकर्ताओं की ताकत से ही प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सराकर बनने जा रही है। बैठक को मंडल प्रभारी राकेश शुक्ला, मंडल प्रवासी राजेन्द्र मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष उमेश शुक्ला, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष जगदीश पटेल, महामंत्री अवधेश मिश्रा ने भी संबोधित करते हुए संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र केसरवानी ने की। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष कौशलेन्द्र मणि त्रिपाठी, प्रेमचंद अम्बेडकर, तीरथलाल केसरवानी, राम सूरत मौर्य, बृजेश साहू आदि माैजूद रहे।
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