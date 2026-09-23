Prayagraj News: बांस के सहारे हो रही बिजली आपूर्ति
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 23 Sep 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
बहरिया क्षेत्र के कहली गांव की विश्वकर्मा बस्ती में बिजली व्यवस्था पोल के बजाय बांस और बल्लियों के सहारे चल रही है। करीब एक किलोमीटर लंबी लाइन में अब तक पोल नहीं लगाए गए हैं। बस्ती को बहरिया के तुलापुर बिजली उपकेंद्र से आपूर्ति की जाती है। ग्रामीणों ने विद्युतीकरण के समय पोल लगाने की मांग की थी, लेकिन जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बारिश और तेज हवा में लाइन गिरने की आशंका से ग्रामीण भयभीत रहते हैं। उपभोक्ता फूलचंद और ओमप्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि कनेक्शन होने के बावजूद पोल नहीं लगाए गए। एसडीओ सिकंदरा विमल कुमार यादव ने बताया कि अगर बांस और बल्लियों के सहारे बिजली लाइन खींची गई है तो वहां पोल लगवाने की प्रक्रिया की जाएगी।
विज्ञापन