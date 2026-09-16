Prayagraj News: उभारी गांव में आम रास्ते पर बिजली का खंभा

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विद्युत उपकेंद्र गौहनिया के उभारी गांव में आम रास्ते के बीच बिजली का खंभा लगा है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। इससे पैदल चलने वालों, दोपहिया और छोटे वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। ग्रामीणों को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बरसात में रास्ते पर पानी और कीचड़ जमा होने से समस्या बढ़ जाती है। ग्रामीण मोहम्मद यूसुफ, इश्तियाक अहमद और जमील ने खंभे को सुरक्षित स्थान पर हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि बिजली व्यवस्था आवश्यक है, पर सार्वजनिक रास्ता बाधित न हो। जेई अवधेश वर्मा ने बताया कि खंभा पहले से लगा था। इसे जल्द ही हटाया जाएगा।