Prayagraj News: एटीएल टेकथॉन में चमके ज्वाला देवी गंगापुरी के आठ विद्यार्थी

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टेकथॉन में उन्होंने स्वदेशी तकनीक से सामुदायिक समस्याओं के समाधान पर काम किया। कृषि में आत्मनिर्भरता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर भी नवाचार दिखाए। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच के साथ व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।चयनित विद्यार्थियों में आदित्य शुक्ला, ओम सिंह, सात्विक विश्वकर्मा, कार्तिक धुरिया, हेमंत सोनी, अतिशेष श्रीवास्तव, ऋतुराज पांडेय और विशाल यादव हैं। शिक्षिका पूनम मिश्रा ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य बांके बिहारी पांडेय ने इसे नवाचार आधारित शिक्षा का परिणाम बताया। प्रबंधक राकेश सिंह सेंगर ने इसे पूरे प्रयागराज के लिए गौरवपूर्ण कहा।