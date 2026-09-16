फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   E-rickshaw overturns in canal; pilgrims have a narrow escape

Prayagraj News: नहर में पलटा ई रिक्शा , बाल-बाल बचे दर्शनार्थी

Wed, 16 Sep 2026 02:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 16 Sep 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
E-rickshaw overturns in canal; pilgrims have a narrow escape
लालापुर के मनकामेश्वर धाम के पास नहर में पलटा ई रिक्शा - फोटो : Samvad
क्षेत्र के अमिलिया तरहार स्थित मसुरिया देवी धाम जा रहे दर्शनार्थियों से भरा ई रिक्शा अनियंत्रित होकर मनकामेश्वर धाम के समीप नहर में पलट गया। गनीमत रही कि सभी दर्शनार्थी सुरक्षित बच गए। कौंधियारा निवासी कप्तान बिंद अपने ई-रिक्शा से मसुरिया देवी धाम दर्शन के लिए गया था। परिवार को छोड़कर जैसे ही वह लालापुर के मनकामेश्वर धाम नहर की पटरी पर पहुंचा तभी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया। राहगीरों की मदद से तुरंत ई रिक्शा को बाहर निकाला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed