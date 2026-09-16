Prayagraj News: नहर में पलटा ई रिक्शा , बाल-बाल बचे दर्शनार्थी
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 16 Sep 2026 02:17 AM IST
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क्षेत्र के अमिलिया तरहार स्थित मसुरिया देवी धाम जा रहे दर्शनार्थियों से भरा ई रिक्शा अनियंत्रित होकर मनकामेश्वर धाम के समीप नहर में पलट गया। गनीमत रही कि सभी दर्शनार्थी सुरक्षित बच गए। कौंधियारा निवासी कप्तान बिंद अपने ई-रिक्शा से मसुरिया देवी धाम दर्शन के लिए गया था। परिवार को छोड़कर जैसे ही वह लालापुर के मनकामेश्वर धाम नहर की पटरी पर पहुंचा तभी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया। राहगीरों की मदद से तुरंत ई रिक्शा को बाहर निकाला गया।
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