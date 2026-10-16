फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Devi temples resonate with the worship of Skandamata; devotees flock in large numbers.

Prayagraj News: स्कंदमाता की आराधना से गूंजे देवी मंदिर, उमड़े भक्त

Fri, 16 Oct 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 16 Oct 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Devi temples resonate with the worship of Skandamata; devotees flock in large numbers.
नवरात्र की पंचमी पर देवी मंदिरों में मां स्कंदमाता की आराधना के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देवी के जयकारों, घंटा-घड़ियाल की ध्वनि और भजन-कीर्तन से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठे।
विज्ञापन

पंडित हेमंत शुक्ला के अनुसार मां स्कंदमाता की उपासना से संतान सुख, सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक शांति का आशीर्वाद मिलता है। शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी मंदिर में मां ने सिंह पर विराजमान चतुर्भुजी स्कंदमाता स्वरूप में दर्शन दिए। सुबह मंगला आरती से शुरू हुआ दर्शन-पूजन का क्रम देर रात तक चलता रहा।
विज्ञापन

कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी मां के दरबार में मत्था टेका और आरती की। मंदिर में शतचंडी यज्ञ, हवन और बच्चों के मुंडन व कर्णभेदन संस्कार हुए। वहीं, मीरापुर स्थित मां ललिता देवी मंदिर में बेला, गेंदा और गुलाब के फूलों से मां का दिव्य शृंगार किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुख्य पुजारी शिव मूरत मिश्रा ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। भजनों के बीच श्रद्धालु भावविभोर होकर झूम उठे। भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कटरा कालीथान, जीरो रोड स्थित वैष्णो देवी मंदिर, चौक की खेमा माई और अलोपी देवी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ रही।

आज मां कात्यायनी की आराधना
शुक्रवार को नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा होगी। स्वामी प्रभाकर जी महाराज के अनुसार, मां कात्यायनी की आराधना से भक्तों को नकारात्मकता पर विजय पाने और जीवन में धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed