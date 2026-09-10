Prayagraj News: इफको में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने पर मंथन

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इफको फूलपुर इकाई में वर्ष 2026 की केंद्रीय सुरक्षा समिति की तीसरी समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने पर मंथन किया गया। इकाई प्रमुख पीके सिंह की अध्यक्षता में कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की समीक्षा हुई। सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और संचालित सुरक्षा पहलों की भी गहन पड़ताल की गई। संभावित जोखिमों की पहचान कर उन्हें दूर करने पर चर्चा हुई। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में शंभू शेखर, गोरख सिंह सेंगर, विवेक यादव, पीके पटेल, एके गुप्ता, रत्नेश कुमार, संजय अग्रवाल और आशीष कुमार आदि रहे।