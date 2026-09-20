Prayagraj News: डीएलएड की परीक्षाएं 21 से, शामिल होंगे 3.50 लाख परीक्षार्थी

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प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में 1.84 लाख व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 1.65 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा प्रदेश के 68 जनपदाें में कराई जाएंगी। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी राजेंद्र प्रताप की ओर से परीक्षा संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों और अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2025 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 21, 22 और 23 सितंबर को होगी। वहीं, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 24, 25 और 26 सितंबर को प्रस्तावित है।सचिव की ओर से बताया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2023 के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के बैक/आंशिक परीक्षार्थियों के लिए भी कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 12 से 14 अक्तूबर और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 15 से 17 अक्तूबर तक प्रस्तावित है।उन्होंने बताया कि डीएलएड बैच 2023 के चतुर्थ सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा 18 से 20 मई 2026 तक आयोजित हुई थी, जिसका परीक्षाफल 31 जुलाई को घोषित किया जा चुका है। इसके बाद छात्रों की ओर से स्क्रूटनी कराते हुए परिणाम घोषित करने और द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षाएं कराने की मांग की गई थी।निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ के निर्देश के क्रम में स्क्रूटनी का कार्य अधिक अध्यापकों को लगाकर कराया गया और 16 सितंबर को परिणाम घोषित किया जा चुका है। सचिव ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार परीक्षा में शामिल हों। साथ ही अफवाह या भ्रामक खबरों पर ध्यान न देकर परीक्षा की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करें।