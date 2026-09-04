Prayagraj News: कांटी गोशाला को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने 24 अगस्त को गोशाला का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्हें भारी गंदगी और पशुओं के रख-रखाव में लापरवाही मिली थी। व्यवस्था की बदहाली पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।इन निर्देशों के अनुपालन में गुरुवार 3 सितंबर 2026 को गोशाला बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। एडीओ पंचायत विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि सभी पशुओं को हटाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उनकी बेहतर देखभाल, चिकित्सा और खान-पान सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने शिफ्टिंग के लिए नगर निगम की विशेष गाड़ियों और कई निजी वाहनों का उपयोग किया है।मंडलायुक्त को गोस्थल में कई गंभीर खामियां मिली थीं। इनमें पशुओं के रखरखाव में लापरवाही प्रमुख थी। ग्राम प्रधान लालचंद ने बताया कि अप्रैल 2026 से गोपालकों को मजदूरी नहीं मिली है। एडीओ पंचायत, ग्राम सचिव, रोजगार सेवक और सफाई कर्मियों की टीम इस काम में लगी है।