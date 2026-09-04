Prayagraj News: कांटी गोशाला को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 04 Sep 2026 02:37 AM IST
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विकासखंड जसरा के कांटी ग्राम सभा स्थित अस्थायी गोशाला को बंद करने का फैसला किया गया है। इस गोशाला से 285 पशुओं को अन्य गोशालाओं में शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया है। यह कार्रवाई प्रयागराज के मंडलायुक्त के निर्देशों के बाद की जा रही है।
मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने 24 अगस्त को गोशाला का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्हें भारी गंदगी और पशुओं के रख-रखाव में लापरवाही मिली थी। व्यवस्था की बदहाली पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
इन निर्देशों के अनुपालन में गुरुवार 3 सितंबर 2026 को गोशाला बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। एडीओ पंचायत विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि सभी पशुओं को हटाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उनकी बेहतर देखभाल, चिकित्सा और खान-पान सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने शिफ्टिंग के लिए नगर निगम की विशेष गाड़ियों और कई निजी वाहनों का उपयोग किया है।
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मंडलायुक्त को गोस्थल में कई गंभीर खामियां मिली थीं। इनमें पशुओं के रखरखाव में लापरवाही प्रमुख थी। ग्राम प्रधान लालचंद ने बताया कि अप्रैल 2026 से गोपालकों को मजदूरी नहीं मिली है। एडीओ पंचायत, ग्राम सचिव, रोजगार सेवक और सफाई कर्मियों की टीम इस काम में लगी है।
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मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने 24 अगस्त को गोशाला का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्हें भारी गंदगी और पशुओं के रख-रखाव में लापरवाही मिली थी। व्यवस्था की बदहाली पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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इन निर्देशों के अनुपालन में गुरुवार 3 सितंबर 2026 को गोशाला बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। एडीओ पंचायत विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि सभी पशुओं को हटाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उनकी बेहतर देखभाल, चिकित्सा और खान-पान सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने शिफ्टिंग के लिए नगर निगम की विशेष गाड़ियों और कई निजी वाहनों का उपयोग किया है।
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मंडलायुक्त को गोस्थल में कई गंभीर खामियां मिली थीं। इनमें पशुओं के रखरखाव में लापरवाही प्रमुख थी। ग्राम प्रधान लालचंद ने बताया कि अप्रैल 2026 से गोपालकों को मजदूरी नहीं मिली है। एडीओ पंचायत, ग्राम सचिव, रोजगार सेवक और सफाई कर्मियों की टीम इस काम में लगी है।