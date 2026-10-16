Prayagraj News: मां दुर्गा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, भक्तिमय हुआ मऊआइमा
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 16 Oct 2026 02:47 AM IST
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नवरात्र में मऊआइमा क्षेत्र में मां दुर्गा की आराधना को लेकर उत्साह है। यहां करीब 85 स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें नगर पंचायत क्षेत्र के 10 स्थान शामिल हैं। पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गंजियाबाजार की बर्तन वाली गली और हनुमानगढ़ी में नवयुवक दुर्गा पूजा कमेटी की प्रतिमाएं आकर्षक हैं। पंडालों की आकर्षक सजावट और रंग-बिरंगी विद्युत झालरों से क्षेत्र जगमगा रहा है। इस मौके पर विंदेश्वरी केसरवानी, शक्ति खत्री, सनी खत्री, सभासद रवि साहू, प्रदीप केसरवानी, निवेश साहू, पवन केसरवानी और विनोद देववंशी आदि रहे।
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