Prayagraj News: गणेश उत्सव पंडाल में उमड़ी भक्तों की भीड़

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स्थानीय बाजार में गणेश उत्सव के चौथे दिन बृहस्पतिवार शाम पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की। आरती के समय पंडाल ''गणपति बप्पा मोरया'' के जयकारों से गूंज उठा। गणेश उत्सव पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। रंग-बिरंगी रोशनी और भक्ति गीतों से आसपास का वातावरण भक्तिमय हो गया। देर शाम भाजपा नेता दीपा मौर्य भी पंडाल पहुंची और पूजा-अर्चना की। मौके पर कुल्लू सेठ, पवन कुमार मोदनवाल, अजय चौधरी आदि रहे।