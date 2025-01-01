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Prayagraj News: गणेश उत्सव पंडाल में उमड़ी भक्तों की भीड़

Fri, 18 Sep 2026 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 18 Sep 2026 01:13 AM IST
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Crowd of devotees thronged the Ganesha Utsav pandal
फोटो कैप्शन आनापुर गणेश उत्सव पंडाल में पूजा अर्चना करते लोग
स्थानीय बाजार में गणेश उत्सव के चौथे दिन बृहस्पतिवार शाम पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की। आरती के समय पंडाल ''गणपति बप्पा मोरया'' के जयकारों से गूंज उठा। गणेश उत्सव पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। रंग-बिरंगी रोशनी और भक्ति गीतों से आसपास का वातावरण भक्तिमय हो गया। देर शाम भाजपा नेता दीपा मौर्य भी पंडाल पहुंची और पूजा-अर्चना की। मौके पर कुल्लू सेठ, पवन कुमार मोदनवाल, अजय चौधरी आदि रहे।
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