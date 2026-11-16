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प्रयागराज : मंगेतर के घर भेज दीं निजी तस्वीरें, टूटी शादी, एफआईआर दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस

Mon, 16 Nov 2026 03:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 16 Nov 2026 03:50 PM IST
सार

25 नवंबर को युवती की शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही पूर्व दोस्त ने ऐसा कदम उठाया कि रिश्ता टूट गया। आरोप है कि शादी से इन्कार करने पर उसने युवती की निजी तस्वीरें और कॉल रिकॉर्डिंग उसके मंगेतर के घर भेज दीं।

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Private photos sent to fiancé's home; wedding called off; police register FIR and begin investigation.
girl - फोटो : AI Generated

विस्तार
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25 नवंबर को युवती की शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही पूर्व दोस्त ने ऐसा कदम उठाया कि रिश्ता टूट गया। आरोप है कि शादी से इन्कार करने पर उसने युवती की निजी तस्वीरें और कॉल रिकॉर्डिंग उसके मंगेतर के घर भेज दीं। इसके बाद मंगेतर पक्ष ने शादी करने से इन्कार कर दिया। कैंट पुलिस ने अजय कुमार, उसके भाई और पिता समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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कैंट निवासी पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक पहले उसका दोस्त था। बाद में वह उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। युवती ने शादी से इन्कार कर दिया तो आरोपी उसकी निजी फोटो और चैट के जरिये उसे परेशान करने लगा। कैंट थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है। 

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