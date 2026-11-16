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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Man drowns in the Sangam after slipping while getting off a boat; the family had arrived from Maharashtra.

प्रयागराज : नाव से उतरने के दौरान पैर फिसलने से संगम में डूबा युवक, महाराष्ट्र से आया था परिवार

Mon, 16 Nov 2026 02:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 16 Nov 2026 02:02 PM IST
सार

संगम स्नान की आस्था परिवार के लिए गहरे दुख में बदल गई। महाराष्ट्र से पांच बच्चों समेत 21 लोगों के साथ प्रयागराज आए 45 वर्षीय दामाजी महादेव पाखमोड़े स्नान के दौरान डूब गए। उनकी तलाश में गोताखोर जुटे हैं।

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Man drowns in the Sangam after slipping while getting off a boat; the family had arrived from Maharashtra.
संगम में युवक डूबा। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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संगम में स्नान के दौरान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का रहने वाला 45 वर्षीय दामाजी महादेव पाखमोड़े डूब गया। सोमवार सुबह करीब छह बजे हुए हादसे के बाद से उसकी तलाश की जा रही है। दारागंज थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम खोजबीन में जुटी है।

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परिजनों के मुताबिक, दामाजी परिवार के 21 सदस्यों के साथ ट्रैवलर से मैहर होते हुए रविवार रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज पहुंचे थे। इनमें पांच बच्चे भी शामिल थे। सभी एक होटल में ठहरे थे। सोमवार सुबह करीब छह बजे नाव से संगम स्नान के लिए पहुंचे।

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परिजनों का कहना है कि नाविक ने सभी को जल्दी-जल्दी स्नान करने के लिए कहा। इसी दौरान नाव से उतरते समय दामाजी का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद परिजनों ने तत्काल जल पुलिस को सूचना दी। हालांकि, उनका आरोप है कि तलाश शुरू करने में देरी हुई।

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परिवार के 21 सदस्यों में ज्यादातर पहली बार संगम स्नान के लिए प्रयागराज आए थे। हादसे के बाद पत्नी मनीषा, मोहित और परी समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन संगम तट पर उनकी तलाश पूरी होने की उम्मीद में बैठे हैं।

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नए यमुना पुल से युवक ने लगाई छलांग

Man drowns in the Sangam after slipping while getting off a boat; the family had arrived from Maharashtra.
यमुना पुल से कूदने के बाद युवक का भाई बिलखते हुए। - फोटो : अमर उजाला।

नए यमुना ब्रिज सो सोमवार को करीब 10 बजे एक युवक ने छलांग लगा दी। युवक की पहचान जसरा ब्लॉक के कांटी गांव निवासी बृजेश यादव के रूप में की गई। नदी में कूदने के बाद पुल पर लोगों की भीड़ लग गई। नैनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों की मदद से खोजबीन कराई गई, लेकिन काफी देर बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। सूचना पाकर परिजन भी पहुंच गए। 

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