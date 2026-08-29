प्रयागराज : नवजात बेटी के लिए मदद का झांसा देकर दंपती से 79.50 लाख रुपये ठग लिए

नवजात बेटी के लिए 12 हजार रुपये की सहायता राशि दिलाने का झांसा देकर दंपती से 79.50 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। दारागंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अलोपीबाग निवासी अधिवक्ता ने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार शाम चार बजे उनकी पत्नी के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को महिला एवं बाल विकास योजना का अधिकारी बताया। उसने बेटी की जानकारी देते हुए कहा कि योजना के तहत उन्हें 12 हजार रुपये की सहायता राशि मिलनी है। ठग ने इसके बाद बैंक खातों की जानकारी मांगी और दोनों के गूगल अकाउंट का स्कैनर भेजने के लिए कहा।

विज्ञापन