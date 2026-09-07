प्रयागराज : शहर उत्तरी में तीन छोटे पुल के निर्माण को शासन की हरी झंडी, मजबूत होगी कनेक्टिविटी

प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में वर्षों पुरानी मांग और आवागमन की समस्या को देखते हुए क्षेत्र में तीन प्रमुख लघु सेतुओं (छोटे पुल) के निर्माण को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इन तीनों परियोजनाओं पर कुल 502.06 लाख रुपये की लागत आएगी। पुलों के निर्माण से न केवल स्थानीय निवासियों की राह आसान होगी, बल्कि पूरे इलाके की कनेक्टिविटी भी काफी मजबूत होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधानसभा क्षेत्र शहर उत्तरी में गंगा नगर गली नंबर 21 के नाले पर 159.69 लाख रुपये की लागत से पुल बनाया जाएगा। तकरीबन 20 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण के बाद गंगानगर, राजापुर के लोग सीधे कलश चौराहा के पास पहुंच जाएंगे। बता दें कलश चौराहे से ही फाफामऊ को जोड़ने के लिए गंगा पर सिक्स लेन के पुल का निर्माण किया जा रहा है। जो इसी वर्ष पूरा हो जाएगा।इसके अलावा पोनप्पा रोड के बगल स्थित नाले पर 160.79 लाख रुपये की लागत से 20 मीटर लंबे पुल का निर्माण होगा। इस पुल के निर्माण से कैंटोनमेंट और अशोक नगर, पत्रकार कालोनी के लोगों की आवाजाही और बेहतर हो जाएगी। वहीं, फाफामऊ स्थित मातादीन का पुरवा के पास कालीघाटी धाम-बसना नाला पर 181.58 लाख रुपये की लागत से नए पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल की लंबाई तकरीबन 30 मीटर की रहेगी। विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने बताया कि शासन की ओर से प्रदेश भर में 15 लघु सेतु के निर्माण की मंजूरी मिली है। इसमें तीन पुल प्रयागराज के उत्तरी विधानसभा के हैं।शहर उत्तरी विधानसभा में बनाए जाने वाले तीन लघु सेतु का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव शेषनाथ की ओर से लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर दिया है। प्रयागराज में बनाए जाने वाले तीनों पुलों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इनका निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। इन तीनों पुलों के बन जाने से हजारों लोगों को रोजाना लगने वाले जाम और लंबे चक्करों से राहत मिलेगी।