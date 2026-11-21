जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गलत जानकारी देकर बीमा पॉलिसी बेचने के मामले में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता पूनम श्रीवास्तव को जमा किए गए पांच प्रीमियम की कुल 4,86,604 रुपये की रकम आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही 10 हजार रुपये मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने को कहा है।

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आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम और सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि बीमा एजेंट ने उन्हें पांच लाख रुपये एकमुश्त जमा करने पर पांच साल बाद परिपक्वता राशि मिलने की जानकारी दी थी लेकिन उनकी जानकारी और सहमति के बिना दूसरी योजना की पॉलिसी जारी कर दी गई। इसमें हर साल एक लाख रुपये प्रीमियम जमा करना था। विज्ञापन



कंपनी ने बचाव में कहा कि पॉलिसी जारी होने के बाद उसे रद्द कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था जिसका शिकायतकर्ता ने इस्तेमाल नहीं किया। आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कंपनी को आदेश के दो महीने के भीतर भुगतान करना होगा। आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम और सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि बीमा एजेंट ने उन्हें पांच लाख रुपये एकमुश्त जमा करने पर पांच साल बाद परिपक्वता राशि मिलने की जानकारी दी थी लेकिन उनकी जानकारी और सहमति के बिना दूसरी योजना की पॉलिसी जारी कर दी गई। इसमें हर साल एक लाख रुपये प्रीमियम जमा करना था।कंपनी ने बचाव में कहा कि पॉलिसी जारी होने के बाद उसे रद्द कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था जिसका शिकायतकर्ता ने इस्तेमाल नहीं किया। आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कंपनी को आदेश के दो महीने के भीतर भुगतान करना होगा।

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